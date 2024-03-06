Белорусы вносят наибольший вклад в рост числа иностранцев, работающих в Литве

Большую часть прибывающей рабочей силы составляют граждане третьих стран - 131 400 человек, что на 52 000 больше, чем за год. Число граждан ЕС на рынке труда увеличилось на 4 000 человек, и сейчас в стране работают 10 000 европейцев.

В начале года наибольшее число вновь прибывших на рынок труда было из Беларуси (47,7 тысячи человек). Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (30,5 тыс.). Количество трудоустроенных украинцев увеличилось до 44,8 тысячи (32,7 тысячи в прошлом году), узбеков - 6,6 тысячи (1,8 тысячи), киргизов - 5,6 тысячи (2,5 тысячи), таджиков - 4,6 тысячи (1,8 тысячи).

Большинство иностранцев, работающих в Литве, заняты на среднеквалифицированных работах. На таких работах трудятся 112,1 тысячи граждан третьих стран (по сравнению с 66,7 тысячи годом ранее), причем более половины из них - из стран ЕС (5,3 тысячи).