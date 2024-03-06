Белорусы вносят наибольший вклад в рост числа иностранцев, работающих в Литве

Большую часть прибывающей рабочей силы составляют граждане третьих стран - 131 400 человек, что на 52 000 больше, чем за год. Число граждан ЕС на рынке труда увеличилось на 4 000 человек, и сейчас в стране работают 10 000 европейцев.
В начале года наибольшее число вновь прибывших на рынок труда было из Беларуси (47,7 тысячи человек). Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (30,5 тыс.). Количество трудоустроенных украинцев увеличилось до 44,8 тысячи (32,7 тысячи в прошлом году), узбеков - 6,6 тысячи (1,8 тысячи), киргизов - 5,6 тысячи (2,5 тысячи), таджиков - 4,6 тысячи (1,8 тысячи).
Большинство иностранцев, работающих в Литве, заняты на среднеквалифицированных работах. На таких работах трудятся 112,1 тысячи граждан третьих стран (по сравнению с 66,7 тысячи годом ранее), причем более половины из них - из стран ЕС (5,3 тысячи).
"За год число работающих иностранцев выросло во всех секторах. Квалификация приезжих за год выделилась более четко, причем быстрый рост был зафиксирован в категории специалистов средней квалификации, как среди работников из стран ЕС, так и из третьих стран. Большинство вакансий в транспортном и строительном секторах заполнено иностранцами", - говорит Гедре Синкевиче, заместитель директора Службы занятости.
Среднеквалифицированная рабочая сила из числа граждан третьих стран сосредоточена в транспортных и складских компаниях. Здесь работает более половины иностранцев - 73,1 тысячи (55,6 %), 22 тысячи - в строительном секторе, 12,9 тысячи - в обрабатывающей промышленности.
Водители и операторы мобильных установок, преобладающие профессии граждан третьих стран, составляют более половины прибывших - 72,8 тысячи человек (55,4%). Квалифицированные строительные рабочие составляют 15,6 тысячи человек, в основном в качестве бетонщиков и отделочников (4,6 тысячи), штукатуров (2,6 тысячи), строителей (1,9 тысячи) и каменщиков (1,5 тысячи).
9 400 иммигрантов устроились в сектор металлообработки и машиностроения, большинство из них - сварщиками (5 800) и изготовителями и сборщиками металлических конструкций (2 300).
Профессиональная квалификация граждан ЕС различна: почти 30 % работают в административной сфере и сфере услуг, каждый четвертый (25,2 %) - в строительном секторе, 16,1 % - в обрабатывающей промышленности и 9,1 % - в сфере транспорта и хранения.
Большинство занятых европейцев также относятся к группе средней квалификации (5 300), работая строителями (700), слесарями-сантехниками (600), малярами (300), сантехниками и трубопроводчиками (300).
12 600 граждан третьих стран заняты на высококвалифицированных должностях: 1 800 на руководящих должностях, 9 300 на профессиональных должностях, 1 500 на должностях техников и младших специалистов. Почти половина из 6 000 вновь прибывших работает в секторе информации и коммуникаций.
Каждый пятый (2,1 тысячи) гражданин ЕС, работающий в Литве на высококвалифицированной работе, занимает профессиональные (1,1 тысячи) и управленческие (748) должности.
Четверть граждан ЕС (2,5 тыс.) и 5,1 % граждан третьих стран (6,7 тыс.) заняты на низкоквалифицированных работах.
По словам Синкевиче, большинство работающих в стране белорусов имеют среднюю квалификацию и компетенцию, что отражается на их занятости на рынке труда. Высококвалифицированные рабочие места в основном связаны с транспортным сектором и информационными технологиями.
Граждане Беларуси в основном заняты в качестве водителей международных грузовых автомобилей (24 400), водителей тракторов/прицепов (более 1 400), бетонщиков (873), инженеров компьютерных приложений (748), тестировщиков программного обеспечения (431), водителей грузовиков (375), разработчиков программного обеспечения (287), инженеров-программистов (264), водителей самосвалов (228), газо- и электросварщиков (226).
Больше всего граждан ЕС приехали на работу в Литву из Румынии (2,9 тысячи), Латвии (2,4 тысячи) и Польши (1,5 тысячи), Болгарии (1 тысяча) и Италии (300).