Белорусы рассказали, выгодно ли сейчас покупать технику в Литве и Польше

«Если заказать технику в интернет-магазине заранее, то она выйдет дешевле»



Недавно минчанин Григорий (имена героев материала изменены) сделал ремонт в квартире, после чего он задумал купить в кухню посудомоечную машину и большой телевизор в комнату. Мужчина начал мониторить цены на технику в белорусских и литовских магазинах. Оказалось, что нужные ему модели дешевле в Литве, поэтому в октябре Григорий с друзьями отправились на автомобиле в Вильнюс.

— С моделями я определился заранее, это здорово экономит время, не надо бродить по магазину и выбирать. Хотя может быть так, что ты приедешь в магазин, а там нужной модели не окажется, но мне повезло, — рассказал Григорий.

Григорий выбрал посудомоечную машину Bosch SMV6ZCX42E, она стоила в магазине Вильнюса 750 евро, а также телевизор LG (модель OLED) с экраном 55 дюймов за 950 евро.

— За счет возврата на границе НДС в размере 190 евро техника обошлась мне еще дешевле: посудомоечная машина — 680 евро (1671 рублей), телевизор — 830 евро

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Если сравнивать цены на этот же товар в Беларуси, то сегодня цена на посудомойку начинается от 3623 рублей, а на телевизор — от 3750 рублей (цены в Беларуси посмотрели в каталоге Онлайнера).

— Я узнал, что если есть литовская сим-карта, то можно заказать технику в интернет-магазине заранее, то она выйдет дешевле. К тому же выбранная модель вам гарантированно достанется. Через неделю-полторы заказ доставят в стационарный магазин, откуда ее можно забрать. Правда, я не знаю, возвратят ли в этом случае НДС.

«В Беларуси сейчас далеко не все можно купить»

Игнат часто бывает в Литве и Польше, у него там живут друзья и родственники. Всякий раз мужчина что-то покупает в тамошних магазинах.

— Намного дешевле, да и к тому же в Беларуси сейчас далеко не все можно купить, — обосновывает тягу к западному шопингу Игнат.

Недавно он купил себе часы для бега с GPS Garmin Fenix ​​6 за 1799 злотых (944 рубля). В Беларуси такие продают от 2205 рублей. Игнат отметил, что у нас даже бэушные часы такой модели стоят дороже, чем новые в Польше.

В Литве Игнат приобрел велотренажер за 250 евро (614 рублей), таких в Беларуси вообще нет в наличии.

— Раньше такие велотренажеры у нас были, но тоже по дикой цене — около 490 долларов (больше 1200 рублей). Есть бэушные, но опять же они дороже, чем новые в Литве.

В Беларуси Игнат хотел купить кроссовки модели, которая ему походит, — Asics GT-2000. Оказалось, что у нас в стране их уже нет, при этом непонятно, когда их могут привезти. Мужчина купил кроссовки в Польше, причем тоже дешевле, чем было раньше в Беларуси.

— Еще приобрел в Польше смартфон Google Pixel 6a 6GB/128GB. У нас он сейчас стоит 1230 рублей, а я отдал на 100 долларов или примерно на 250 рублей меньше.

Собеседник говорит, что возврат НДС он еще ни разу не делал — часы и телефон ему покупал родственник, а потом передавал их в Минск. А на тренажер, который вез сам Игнат на автобусе, он просто не успел оформить бумаги. Но и при таком положении покупки получились выгодными.

— Возможно, возвращаются времена закупок, как когда-то. Знакомая в прошлом месяце ездила на микроавтобусе в шоп-тур в Белосток. И там были те, кто ехал, чтобы купить-продать. Говорила, что 19 часов границу переходили, просто стояли и ждали, пока всех оформят.

«Практически все везут покупки из Польши. Очень много техники»

Белорусский дальнобойщик Сергей работает в Европе. После рейса перед возвращением домой он часто закупается в польских магазинах разными товарами — от кофе и порошка до техники. Около недели назад мужчина купил себе пылесос.

— Я давно хотел приобрести пылесос, как-то так загорелся, что настроился сделать покупку в Беларуси. Но потом посмотрел цены у нас и в Польше, решил не торопиться. Конечно же, в Польше дешевле практически все, — рассказал Сергей.

В магазине электротоваров Сергей купил пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 за 999 злотых (524 рубля). На границе мужчина оформил возврат НДС, ему вернули 186 злотых (97 рублей). Через дня два деньги перевели ему на банковскую карту. В итоге пылесос обошелся ему в 427 рублей. В Беларуси цены на такую модель начинаются от 780 рублей.

— Пока я стоял в очереди на границе, то пообщался с людьми. Практически все везут покупки из Польши. Очень много техники. Мои коллеги часто везут на перепродажу по несколько единиц одного вида порошка, кофе, витамины и прочее. Я таким не занимаюсь. Если таможня найдет, то будет очень плохо. Но люди рискуют, прячут, потому что не умещаются в разрешенный лимит в 1000 евро.

«Я был в шоке, что на белорусских площадках цена выше в два раза»

Минчанин Андрей сейчас живет во Вроцлаве в арендованной квартире, где есть вся необходимая техника, кроме телевизора. Чтобы не скучать в свободное время и наслаждаться просмотром фильмов на большом экране, мужчина решил прицениться к телевизорам в польских магазинах.

— Как-то я зашел в сетевой магазин электроники, подумал, если стоимость какой-нибудь неплохой модели телевизора не будет слишком высокой, то куплю. По совету консультанта остановился на телевизоре марки Samsung, — вспоминает Андрей.

Заинтересовавшая Андрея модель Samsung QLED QE55Q77 с экраном 55 дюймов стоила 3500 злотых (1837 рублей по курсу НБ Беларуси на 10 ноября). Цена для нашего земляка была приемлемой, в итоге он купил телевизор. В стоимость входила бесплатная доставка товара.

Андрей говорит, что только потом узнал, что в интернет-магазинах и стационарных магазинах одной сети выбор техники и цены отличаются — в интернете он больше, а стоимость некоторых моделей ниже. Но ему повезло — цена телевизора, который он купил, была одинаковой в интернете и торговом зале.

— После покупки я ради интереса залез на сайты белорусских магазинов, чтобы посмотреть, сколько там стоит мой телевизор. Я был в шоке — на нескольких площадках цена была выше в два раза.

И хотя телевизор Андрей покупал несколько месяцев назад, его сегодняшняя цена остается прежней. А стоимость аналога модели в Беларуси начинается от 3616 рублей.

«У соседей дешевле»

Минчанин Алексей в начале осени ездил в Литву к друзьям, это посещение он решил совместить с покупкой макбука. С моделью парень определился заранее — APPLE MacBook Air 13″ Retina M1 chip/8GB/256GB/Silver/US.

— Я заранее изучал рынок Беларуси и точно такую же модель искал в Литве. Выходило, что у соседей дешевле, поэтому решил покупать там. Определился, какие магазины в Вильнюсе надо посетить, чтобы купить компьютер. В интернет-магазине заказывать не хотел, важно было вживую посмотреть макбук, пообщаться с консультантом, — рассказал Алексей.

В Вильнюсе парень обошел все магазины и нашел тот, где в наличии есть интересующая его модель. Алексей говорит, что во время поиска столкнулся с некоторыми сложностями: ему трудно было найти конкретную комплектацию — серого цвета с американской, а не европейской клавиатурой. Не нашел, пришлось взять с европейской.

— Макбук стоил 1250 евро. На границе оформил возврат НДС, итого комп обошелся в 965 евро (2371 рублей). В Беларуси у официалов на тот момент он обходился бы примерно в 2300 евро (5652 рублей).

Сейчас цена на эту модель макбука начинается от 3136 рублей, у официальных представителей этой новой модели нет, а похожая бэушная стоит чуть меньше 4000 рублей.