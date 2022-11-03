Покупателем 89% акций "Белфидагро" является российская компания, однако ни она, ни сумма сделки по соглашению сторон не оглашаются, сообщила Linas Agro Group в четверг через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.
По словам финансового директора Linas Agro Group Мажвидаса Шилейкаса, сделку планируется завершить до конца этого года.
«Мы надеялись, что разрешение МАРТ будет получено — это был просто вопрос процедур и сроков. Пока все шло так, как планировалось. Две компании в России уже проданы и зарегистрированы на имя покупателя, и мы планируем завершить эту последнюю сделку до конца 2022 года», — говорится в сообщении Шилейки.
Linas Agro Group в августе объявила о решении продать компании «Витомек» и «Белфидагро» в России и Беларуси. Общая сумма этих сделок достигает 7,5 млн евро.
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