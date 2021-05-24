«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая с 03:00 до 02:59 26 июня (по белорусскому времени)», — говорится в сообщении.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета, обратившись по месту их покупки.