«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая с 03:00 до 02:59 26 июня (по белорусскому времени)», — говорится в сообщении.
Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета, обратившись по месту их покупки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы запретило все авиарейсы в страну, которые проходят через территорию Беларуси запрет коснется 10 направлений (269)
24 мая правительство Литвы собралось на заседание и...
Замена флага в Риге: Беларусь выдворила посла Латвии, Латвия ответит тем же (196)
Посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД...
Пресс-конференция Светланы Тихановской: режим превратил Беларусь в Северную Корею в центре Европы София Сапега в изоляторе на Окрестина, Протасевича могут пытать (94)
В понедельник в Вильнюсе состоялась пресс-конференция...
Неблагоприятный прогноз: работать в Литве будет некому (78)
Литовский рынок труда может превратиться в якорь,...
Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон" (111)
В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера,...