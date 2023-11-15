"Беларуськалий" подал на Литву в суд - оценил убытки в 1 млрд евро

"Уведомление представлено на основании соглашения между Литвой и Беларусью от 1999 года о поощрении и защите инвестиций. В настоящее время содержание уведомления об арбитраже анализируется и на него отреагируем в установленном порядке", - говорится в комментарии, представленном Elta.

Представители министерства указывают, что в связи с конфиденциальностью арбитражного процесса, чтобы не навредить интересам Литвы в арбитражном деле, никаких дальнейших комментариев пока делать нельзя.

"В настоящее время, чтобы не навредить арбитражному процессу и позиции Литвы, министерство не может комментировать содержание поданного уведомления об арбитраже, в том числе размер возможных денежных претензий", - сообщили в ведомстве.

Первым об инициированном "Беларуськалием" на этой неделе инвестиционном арбитражном процессе сообщил Портал "TV3", согласно ему от Литвы требуют компенсировать убытки в размере 1 млрд. евро.