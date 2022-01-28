"Беларуськалий" обжалует решение правительства Литвы о расторжении договора с ЛЖД

Представитель Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс подтвердил BNS, что жалоба поступила в пятницу. По его словам, белорусское предприятие просит отменить решение правительства от 12 января и принятое 21 декабря прошлого года решение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий.

Правительство 12 января утвердило заключение комиссии о том, что договор между ЛЖД и "Беларуськалием" не соответствует интересам национальной безопасности, поэтому с 1 февраля должен быть расторгнут.

Министр транспорта Марюс Скуодис тогда сказал, что с 1 февраля транспортировка удобрений на основании договора должна быть прекращена, так как не остается юридического основания для этого.

"Естественно, любое решение юридические лица могут обжаловать, но мы со стороны правительства тверды и делаем то, что нам законами поручено делать", - сказал тогда Скуодис.

Скуодис назвал решение правительства первым шагом к прекращению транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву.

Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действителен до конца 2023 года. По этому договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

В прошлом году, 8 декабря, вступили в силу санкции США в отношении "Беларуськалия", одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений, но транзит удобрений через Литву продолжался. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу сделало предоплату "Литовским железным дорогам" на несколько месяцев вперед.