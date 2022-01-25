"Беларуськалий" намерен требовать возмещения убытков из-за расторжения договора с "ЛЖД"

Компания ЛЖД подтвердила BNS, что получила письмо "Беларуськалия" с требованием выполнять договорные обязательства.

"Белорусская компания указывает, что в том случае, если ЛЖД нарушит договор, она оставляет за собой право требовать полного возмещения понесенных убытков, включая и прямые убытки, и возможные компенсации прямым и косвенным партнерам во всех странах мира, и упущенной выгоды. О том, на какие суммы будут иски и где они будут предъявлены, в письме не упоминается", - указала ЛЖД в комментарии для BNS.

"Беларуськалий" в последнее время не реагирует на запросы BNS и не отвечает на заданные ему вопросы.

Группа ЛЖД на минувшей неделе сообщила, что 17 января официально информировала "Беларуськалий" о постановлении правительства с 1 февраля расторгнуть договор между компаниями.

Правительство надеется, что его решение поможет избежать особенно больших убытков, если "Беларуськалий" предъявит иски в судах.

Бывший глава ЛЖД Мантас Бартушка говорил, что расторжение договора с "Беларуськалием" грозит предприятию исками на сотни миллионов евро и даже банкротством.

В соответствии с подписанным в 2018 году и действующим до конца 2023 года договором, ЛЖД перевозит в год около 11 млн тонн калийных удобрений. Согласно договору, его можно расторгнуть, уведомив об этом вторую сторону за 12 месяцев.

8 декабря прошлого года вступили в силу санкции США для "Беларуськалия", однако удобрения по-прежнему транспортируются через Литву. 1 апреля вступят в силу введенные в начале декабря прошлого года санкции США и для "Белорусской калийной компании".