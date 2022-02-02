Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы

Решение правительства Литвы о прекращении транзита белорусского калия МИД Беларуси называет незаконным, нарушающим нормы права и обязательства литовской стороны, обязывающие предоставить Беларуси транзит как стране, не имеющей выхода к морю.

— Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) официально информировало литовскую сторону, что американские санкции в отношении ОАО "Беларуськалий" не являются обязательными для государственного предприятия "Литовские железные дороги". Соответственно, решение пока еще действующего правительства Литвы является инициативным. В таком контексте данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Беларуси, направленный на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа, — заявили в МИД соседней страны.

В ведомстве отметили, что "руководствуясь принципами добрососедства и не желая причинять ущерб многострадальному литовскому народу, Беларусь воздерживалась от резких ответных мер". И напомнили, что белорусская сторона "неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопроса в правовом поле", однако Вильнюс отказался.

— Республика Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог». По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5−1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов США ежегодно. Обращаем внимание, что в целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу данного решения.

В МИД уточнили, что запрет начнет действовать с 7 февраля.

Литва остановила транзит калийных удобрений из Беларуси с 1 февраля. Накануне Александр Лукашенко заявил, что если Литва продолжит "давить Беларусь", то "мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются".