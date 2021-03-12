Беларусь сообщила о планирующихся испытаниях на энергетических объектах

В письме содержится просьба согласовать в связи с испытаниями отключение всех четырех соединяющих энергосистемы Литвы и Беларуси линий в 330 киловольт и подключение их 5-11 апреля.
Белорусский оператор также указывает, что испытания энергосистемы Беларуси будут проводиться в целях дать оценку надежности работы электроэнергетической системы Беларуси с учетом планирующегося выхода энергосистем стран Балтии из системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и намечающимся началом эксплуатации Белорусской АЭС.
В письме содержится просьба, чтобы Litgrid и операторы энергопередающих систем других стран представили оценку предложенного плана до 26 марта.
Litgrid отмечает, что обычно действующие в кольце БРЭЛЛ страны (Литва, Латвия, Эстония, Россия и Беларусь) информируют других операторов о планирующихся испытаниях такого рода заранее, за полгода или даже больше.
О полученном письме опертор Litgrid информировал Министерство энергетики. В понедельник в Минэнергетики намечается межинституциональное заседание, на котором будет рассказано о подготовке к запланированным Беларусью испытаниям. Ситуация будет обсуждаться и в среду на заседании BEMIP (Плана объединения балтийского энергетического рынка).
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