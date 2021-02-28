Беларусь: по росту цен ударят "заморозкой", за которую заплатят "жирные коты", а потом и все белорусы

Недавно в Беларуси подняли НДС на ряд социально значимых товаров, после чего абсолютно прогнозируемо выросли и цены. Укрощать их, – а именно требовать объяснить, в чем дело и просить о снижении и объявлении акций, – отправили представителей официальных профсоюзов, женских и молодежных прогосударственных организаций. «Сенаторский корпус», как выразились дикторы госТВ, отправили «заниматься мониторингом аптек». На этом от идеи остановить цены окриком не отказались.

В ночь на 24 февраля опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости".

В перечень товаров, на которые государство решило "стабилизировать" цены, вошли 57 наименований продуктов (крупы, мясо, хлеб, сыры, молоко и другие), а также мыло хозяйственное и туалетное, бумага туалетная и салфетки, подгузники, гигиенические пакеты и спички. Кроме того, в списке еще и 50 наименований лекарств, из них 30 - белорусского производства.

МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ) поясняет, что по решению правительства «юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости не смогут повысить цены на данные товары с 24 по 28 февраля 2021 года». А начиная с 1 марта, говорится в документе, ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2 процента к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

О вероятных последствиях для производителей, продавцов и покупателей рассказывает в интервью Delfi рассказывает старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Справедливые цены - это категория не экономическая, а, скорее, популистская

Delfi: "Жесткий контроль за ценообразованием на товары первой необходимости как гарантия справедливых цен" - с таким заголовком на сайте МАРТ опубликовано пояснение к документу об ограничении роста цен. Что такое справедливые цены?

Вадим Иосуб: Никогда не сталкивался с таким определением. Справедливость у каждого своя. Покупатель хочет купить подешевле, а производитель и продавец – продать подороже.

Единственный в мире механизм, который может сбалансировать их противоположные интересы, называется рынок. Рыночные цены максимально удовлетворяют запросы и покупателей, и продавцов, и производителей. При этом что важно – нет никакого дефицита.

Справедливые цены - это категория не экономическая, а, скорее, популистская и противоречащая экономическому смыслу. Все примеры, которые можно вспомнить, свидетельствуют о том, что попытка сделать цены справедливыми приводит к тому, что потребитель оказывается без товара. И вряд ли это облегчит жизнь покупателя, который в результате ничего не может купить или вынужден покупать что-то на черном рынке по ценам, далеким от тех, которые хотелось бы видеть в качестве справедливых. Попытки регулировать цены не только не облегчают, а сильно усложняют жизнь покупателей.

Можно вспомнить массовые попытки установить справедливые цены в Советском Союзе, и это сопровождалось тотальным дефицитом всего.

Борьбу за справедливые цены нам демонстрирует Венесуэла. В результате там самая высокая инфляция в мире и дефицит всего, включая туалетную бумагу. Каких-то других результатов установления справедливых цен я не припоминаю.

Правительство сначала подняло ставку НДС, а потом удивилось росту цен

- Цель правительства - гарантия справедливых цен на продовольственные товары и лекарства, включенные с перечень, говорится в пояснении МАРТ. Но такая цель административными мерами явно не достижима?

- Если говорить о продовольственных и медицинских товарах, это вообще немного похоже на цирк. Потому что проблема с ценами на эти товары возникла не из-за дикого рынка, а из-за решения самого же правительства, которое недавно изменило ставку НДС на отдельные категории товаров с льготных 10 процентов до стандартных 20-ти, и ввело НДС на ряд товаров, которые вообще этим налогом раньше не облагались. Повышения цен было неминуемо, и это азы даже не то что экономической теории, а практики налогообложения и ценообразования.

НДС – это косвенный налог, который закладывается в цену товара, и который фактически оплачивает конечный потребитель. В этом смысл налога на добавленную стоимость. Сейчас мы наблюдаем смешные попытки: а давайте поднимем НДС, не подумав на полшага вперед, к чему это приведет. А следующее решение: а давайте как-нибудь придумаем, чтобы не выросли цены на товары. Это полный экономический абсурд. И правительство с точки зрения регулирования цен вынуждено разгребать те проблемы, которые само же абсолютно искусственно создало.

- Цены в Беларуси растут постоянно. По подсчетам экспертов минского Института приватизации и менеджмента, с декабря 2001 года продовольственные товары подорожали в рублях в 20,1 раза, непродовольственные – в 8,6 раза, платные услуги (кроме ЖКХ) – в 26,1 раза, а услуги ЖКХ – в 104,3 раза…

- Из этих огромных цифр не стоит делать большой трагедии. Цены, особенно на услуги, оставались в Беларуси длительное время регулируемыми и заниженными. Но просто так занизить нельзя, эту разницу должен кто-то оплатить, и делали это через перекрестное субсидирование.

Население платит за услуги (тепло, воду, электричество) меньше, а предприятия из-за этого платят за те же услуги больше. В результате получается, что вроде бы лучше для населения, - тарифы для него меньше. Но все предприятия включают свои расходы на эти услуги в себестоимость своей продукции. Мы покупаем белорусские товары, в цену которых уже включены высокие тарифы, на которых население как бы сэкономило.

Как бы – потому что в итоге никакой экономии нет. Оплачивая жилищно-коммунальные услуги, мы экономим. А за товары в магазине – отдаем все, что сэкономили. Более того, когда мы пытаемся продавать отечественную продукцию на экспорт, то при себестоимости, куда включены повышенные тарифы на ЖКУ, она оказывается не очень конкурентоспособной по цене на внешних рынках.

Для разрешения этих дисбалансов все-таки у нас потихоньку эти цены, которые были занижены, растут. И чем сильнее цена на что-то была занижена, тем заметнее ее рост. И тем больше этот рост будет в исторической перспективе.

После отмены регулирования цен последует рост цен и виток догоняющей инфляции





- Некоторые эксперты полагают, что регулируемые цены растут быстрее, чем они бы росли без регулирования. Разделяете ли вы такое мнение?

- Последствие регулирования цен грозит перспективой дефицита и более высокими ценами на черном рынке, чем было бы при свободном формировании цены. - Мы с этого начали разговор.

А тезис о том, что в результате регулирования цены растут быстрее, чем без него, – дискуссионный. Например, на товары, на которые не регулируются цены, они выросли давно, и они давно рыночные - на компьютеры, автомобили и многие другие товары.

Если же какие-то цены регулировали долго, а потом перестали, то их рост происходит после отмены регулирования, и на фоне давно подорожавших товаров, складывается впечатление сильного роста.

- Мы обсуждали с вами похожую ситуацию в январе 2015 года после девальвации в Беларуси. Вы говорили, что когда и если цены отпустят, – а их отпустят, потому что бесконечно их сдерживать нельзя, - нас ждет виток догоняющей инфляции. Сейчас такой же прогноз?

- Вариантов немного. Либо цены будут держать "до последнего" и последствием станет дефицит товаров. Либо отпустят цены, – и будет догоняющая инфляция.

Более того, есть еще один важный тезис. В отличие от прошлых опытов середины 90-х годов, сейчас решили регулировать цены не на все, а на социально значимые товары по списку.

- Что тут может быть альтернативой дефициту?

- Раз цены регулируются не на все, но на что-то регулируются, и из-за этого производители и продавцы будут недополучать доходы, а, возможно, и убыток, - они могут это компенсировать бОльшим повышением цен на товары, которые не вошли в составленный правительством список социально значимых.

В результате по этим нерегулируемым позициям рост цен будет сильнее, чем он был бы без сдерживания цен.

Импортеры, производители и "жирок"

- Решение правительства о регулировании цен, говорится в документе МАРТ, принято "в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшение внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров)". Как это понимать?

- Авторы документа имеют в виду, что у импортеров есть какой-то "поднакопленный жирок»" и давайте-ка вы, - несмотря на то, что цена растет, - на внутреннем рынке будете продавать товар по сдерживаемым ценам. То есть с меньшей доходностью, а то и без доходности или вовсе с убытками. Мол, вы – "жирные коты", у вас есть чем поделиться за свой счет.

На самом деле далеко не факт, что у всех импортеров, предприятий торговли есть "накопленный жирок". Сама по себе эта идея – давайте посдерживаем цены за счет импортеров и продавцов в убыток им самим – безумная. Но для того, чтобы ее попробовать воплотить, надо хотя бы попробовать, выяснить, а есть ли этот жирок, готовы ли делиться. Не факт, что он есть у всех, и даже не факт, что он есть у большинства. Так что воплощение этой идеи далеко от реальности.

- Не приведет ли такой ход мысли правительства к тому, что импортеры или производители решат прекратить работу? Зачем работать себе в убыток?

- Если речь идет о малом предпринимательстве, то при наличии альтернативы будут прекращать работу. У кого-то есть возможность уехать, у кого-то нет, кто-то накопил себе, чтобы переждать, а кто-то нет.

Но если говорить о больших торговых сетях, которые создавались много лет, в которые инвестировали много денег, то там тяжело принять решение прекратить работу.

Поэтому, скажем так, реакция на эти решения будет разной у разных бизнесов в зависимости от их масштаба, уже накопленных денег и множества других нюансов.

Государство оставило себе запасной ход

- Основная роль в принятии решений по повышению цен выше установленных пределов отводится Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве. Как вы полагаете, сложно ли при нынешних реалиях будет получить разрешение на повышение цен свыше объявленной границы?

- Предполагается, что если кто-то хочет поднять цены выше указанных в постановлении 0,2% в месяц, то нужно обратиться в органы государственной власти, выходить через облисполком или горисполком на комиссию при Совмине, подавать им обоснование – разрешите нам поднять цены выше. Может быть, кому-то в порядке исключения разрешат это сделать. Но на практике это может означать, что государство оставило себе запасной ход для того, чтобы повышать цены на какие-то услуги, которые оно само и предоставляет.

В списке товаров, на которые ограничат рост цен, есть импорт, например, кофе, чай, подсолнечное масло. Если курс рубля будет падать, то цены на эти товары объективно будут расти. И вот тут уже абсолютно точно, что либо придется повышать цены пропорционально курсу, либо оголение полок неизбежно. Поэтому речь идет о комиссии, в которую в порядке исключения можно прийти, в ноги поклониться и попросить. Не исключено, что разрешат.

- Нельзя же исключать резкое колебание курса, и что каждый раз ходить просить разрешение изменить цены?

- Механизм не очень понятный. В эту комиссию обращаются не предприниматели, а госорган. Предполагается, что механизм обращений – многоступенчатый.

Кстати, стоит вспомнить аналогичную историю, когда к конце марта 2020 года ввели ограничение – рост цен не более 0,5% в месяц. Это было связано с началом пандемии. Решение распространялось на средства индивидуальной защиты, а также на лимоны, имбирь и ряд других товаров.

Но уже в середине апреля от регулирования цен отказались как от абсолютно безумной и неработающей идеи.

Вероятность, что нынешнее решение отменят так же быстро, как это было год назад, гораздо меньше. Потому что тогда у нас в правительстве были чиновники с более глубоким экономическим бэкграундом. Они быстро поняли, какими будут экономические последствия. Сейчас, как мне представляется, принципиально никто не думает об экономических последствиях. Там решают какие-то другие задачи.