Беларусь отложила испытания своей энергосистемы

По данным BNS, новая дата будет согласовываться с операторами Латвии и Эстонии - ранее они не согласились с тем, чтобы все четыре межсоединения Литвы и Беларуси в 330 киловольт были отключены 5-11 апреля, так как, в соответствии с договором БРЭЛЛ, линии можно отключить не более чем на 24 часа.

Как стало известно BNS из источников, тогда Беларусь предложила отключить их дважды на 24 часа - 8 и 11 апреля, однако новая дата пока не согласована, ожидаются ответы операторов Латвии и Эстонии.

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Белорусский оператор "Белэнерго" в марте попросил литовскую компанию Litgrid согласовать даты отключения и подключения линий, однако испытания должны быть согласованы и с другими странами БРЭЛЛ - Латвией, Эстонией и Россией. Пока это не сделано, по данным BNS, Litgrid не согласовала дату с "Белэнерго".

Минск тогда указал, что испытания энергосистемы Беларуси будут проводиться в целях дать оценку надежности работы электроэнергетической системы Беларуси с учетом планирующегося выхода энергосистем стран Балтии из системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и намечающимся началом эксплуатации Белорусской АЭС.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис тогда сказал, что компания готова обеспечить надежную работу энергосистемы как внутренними ресурсами, так и с привлечением имеющихся у стран Балтии межсоединений с Польшей и Скандинавией.