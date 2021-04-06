Беларусь отложила испытания своей энергосистемы

По данным BNS, новая дата будет согласовываться с операторами Латвии и Эстонии - ранее они не согласились с тем, чтобы все четыре межсоединения Литвы и Беларуси в 330 киловольт были отключены 5-11 апреля, так как, в соответствии с договором БРЭЛЛ, линии можно отключить не более чем на 24 часа.
Как стало известно BNS из источников, тогда Беларусь предложила отключить их дважды на 24 часа - 8 и 11 апреля, однако новая дата пока не согласована, ожидаются ответы операторов Латвии и Эстонии.
Белорусский оператор "Белэнерго" в марте попросил литовскую компанию Litgrid согласовать даты отключения и подключения линий, однако испытания должны быть согласованы и с другими странами БРЭЛЛ - Латвией, Эстонией и Россией. Пока это не сделано, по данным BNS, Litgrid не согласовала дату с "Белэнерго".
Минск тогда указал, что испытания энергосистемы Беларуси будут проводиться в целях дать оценку надежности работы электроэнергетической системы Беларуси с учетом планирующегося выхода энергосистем стран Балтии из системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и намечающимся началом эксплуатации Белорусской АЭС.
Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис тогда сказал, что компания готова обеспечить надежную работу энергосистемы как внутренними ресурсами, так и с привлечением имеющихся у стран Балтии межсоединений с Польшей и Скандинавией.
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