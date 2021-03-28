Беларусь опровергает заявления Литвы об отключении станций радиационного контроля в Островце

"7 марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в Центр реагирования Белгидромета не было", - говорится в сообщении службы, опубликованном на ее сайте.
В сообщении указано, что данные передаются каждые десять минут и превышения фоновых значений не зафиксировано.
Л. Жалюкас ранее сообщил телеканалу LRT, что 7 марта станции фиксирования уровня радиации по всей Беларуси были временно отключены. В тот день появились сообщения о выходе из строя системы охлаждения первого неисправного реактора Островецкой АЭС.
В Минэнерго Беларуси эту информацию опровергли. Беларусь уже завершает строительство БелАЭС. Физический ввод в эксплуатацию первого блока состоялся в августе прошлого года, а запуск промышленной эксплуатации запланирован на первый квартал этого года. Ожидается, что второй блок будет введен в эксплуатацию в первой половине следующего года.
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