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Глава группы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) Мантас Бартушка говорит, что само предприятие не планирует и не будет останавливать транзит белорусских калийных удобрений, так как это грозит ему банкротством, однако принятие государством закона могло бы создать правовое основание и защитило бы группы в судах.
„Belaruskalij“
„Belaruskalij“
© Scanpix

"Если это не будет сделано и ЛЖД расторгнет договор раньше срока, другая сторона может потребовать возмещения потерянных доходов. Если суд удовлетворит хотя бы часть такого иска, ЛЖД грозит банкротство", - сказал на пресс-конференции в четверг Бартушка.

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По его словам, даже в том случае, если государством будет принято решение об остановке транзита "Беларуськалия", вполне вероятно, что белорусы все равно пожалуются в международный арбитраж.

"В любом случае мы окажемся в международном арбитраже, поэтому для нас очень важно, чтобы было принято твердое в правовом отношении решение", - сказал Бартушка.

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