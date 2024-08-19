2024.08.19 15:47

Барометр рынка электроэнергии: в июле оптовая цена на электроэнергию в Литве подскочила на 7%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Электроэнергия
Электроэнергия
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Оптовая цена на электроэнергию в Литве в июле этого года подскочила на 7 проц. и составила 98,02 евро за мегаватт-час (МВтч). Такое же изменение цены на электроэнергию произошло в Латвии, и немного незначительнее – в Эстонии (97,97 евро/МВтч).

По данным компании Elektrum Lietuva, почасовые цены на электроэнергию в странах Балтии в июле колебались от – 2,01 евро/МВтч до 337,16 евро за мегаватт-час.

„Самое большое влияние на цены на электроэнергию оказал рост спроса и в среднем 5- процентное сокращение производства энергии из возобновляемых ресурсов. Это снижение было вызвано сокращением выработки гидроэлектроэнергии, которая, по сравнению с июнем, упала на 16 проц. Также важно отметить, что 18-процентное увеличение производства электроэнергии ветряными электростанциями компенсировало 9-процентное сокращение производства солнечными электростанциями“, – сообщил в пресс-релизе руководитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Между тем, средняя цена на электроэнергию Nord Pool за июль снизилась на 18 проц. по сравнению с предыдущим месяцем (до 24,47 евро/МВтч). По словам М. Гиги, такое колебание цен вызвано также снижением выработки электроэнергии: на 7 проц. сократилась выработка ветряными электростанциями и на 9 проц. – солнечными электростанциями.

Всего в июле этого года в странах Балтии было потреблено 1994 ГВтч электроэнергии, т. е. на 4 процента больше, чем в июле прошлого года, и на 6 проц. больше, чем в июне.

Потребление электроэнергии в Литве составило 979 ГВтч, или на 11 проц. больше, чем в предыдущем месяце. Потребление электроэнергии в Латвии сократилось на 1 проц. до 480 ГВтч, в Эстонии – на 4 проц. до 535 ГВтч.

В прошлом месяце в странах Балтии было произведено 1227 ГВтч электроэнергии – на 4 проц. больше, чем в июне. В Литве объем произведенной электроэнергии в июле, по сравнению с июнем, увеличился на 6 проц. (до 632 ГВтч), производство электроэнергии в Латвии выросло на целых 38 проц., а в Эстонии снизилось на 12 проц.

В июле страны Балтии произвели в общей сложности 62 проц. от общего объема потребления электроэнергии. В Литве этот показатель составил 65 проц., в Латвии – 48 проц., в Эстонии – 68 проц.

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