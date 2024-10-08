Барометр рынка электроэнергии: оптовая цена на электроэнергию в Литве достигла рекордного уровня

„В странах Балтии скачок цен был вызван, прежде всего, резким снижением производства электроэнергии – производство ветровой энергии сократилось на 68 проц., солнечной энергии – на 20 проц., а потребление электроэнергии увеличилось на 6 проц. В результате соотношение производства и потребления электроэнергии в странах Балтии снизилось на 14 проц. пунктов“, - говорит руководитель Департамента бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Марюс Кетис.
Цены, предлагаемые жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, остались прежними: самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva на прошлой неделе составляла 21,899 центов/кВтч, зафиксировав ее на 10 месяцев.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 7 528 ГВтч, а производство – 8 210 ГВтч.
Производство в Литве сократилось на 39 проц.
Потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 6 проц. и достигло 496 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве было на 8 проц. больше, чем на предыдущей неделе, и составило 233 ГВтч. Потребление электроэнергии в Латвии выросло на 4 проц. до 124 ГВтч, в Эстонии оно также выросло на 5 проц. и достигло 139 ГВтч.
Объем совокупного производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе снизился на 17 проц. Всего было произведено 261 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве снизилось на 39 проц. до 102 ГВтч. В Эстонии производство электроэнергии выросло на 4 проц. до 99 ГВтч, а в Латвии производство электроэнергии составило 60 ГВтч, или было на 20 проц. больше, чем на прошлой неделе.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 53 проц. необходимой им электроэнергии. Литва производила 44 проц., Латвия – 49 проц. и Эстония – 71 проц. необходимой стране электроэнергии.