Барометр рынка электроэнергии: оптовая цена на электроэнергию в Литве достигла рекордного уровня

Потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 6 проц. и достигло 496 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве было на 8 проц. больше, чем на предыдущей неделе, и составило 233 ГВтч. Потребление электроэнергии в Латвии выросло на 4 проц. до 124 ГВтч, в Эстонии оно также выросло на 5 проц. и достигло 139 ГВтч.

Объем совокупного производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе снизился на 17 проц. Всего было произведено 261 ГВтч. Производство электроэнергии в Литве снизилось на 39 проц. до 102 ГВтч. В Эстонии производство электроэнергии выросло на 4 проц. до 99 ГВтч, а в Латвии производство электроэнергии составило 60 ГВтч, или было на 20 проц. больше, чем на прошлой неделе.