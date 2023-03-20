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На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 37 проц. и составила 74,91 евро/МВтч. Такое же изменение цены произошло в Латвии, тогда как в Эстонии она снизилась на 38 проц., до 73,96 евро/МВтч, сообщается в пресс-релизе компании Elektrum Lietuva.
Барометр электроэнергии: в Литве и Латвии оптовая цена на электроэнергию упала на 37 проц
© DELFI / Andrius Ufartas

"Снижение цен на электроэнергию в странах Балтии было вызвано испытаниями финской АЭС Олкилуото-3 и на 40 проц. более высокими потоками электроэнергии из Финляндии, а также на 6 проц. более высокими из шведской торговой зоны SE4. Снижение цен на электроэнергию во всем регионе "Nord Pool" произошло в основном из-за увеличившегося на 56 проц. ветряного производства по сравнению с предыдущей неделей.

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Кроме того, потепление привело к снизившемуся на 7 проц. потреблению электроэнергии. Кризис в банковском секторе США и Европы также повлиял на падение цен на топливо, сократив объем будущих транзакций", - сказал руководитель Департамента бизнес-решений компании "Elektrum Lietuva" Артурас Затулинас,

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в регионе "Nord Pool" снизилась на 30 проц. и достигла 76,01 евро/МВтч.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" упало до 8 813 ГВтч, производство также снизилось до 9 211 ГВтч.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю снизилось на 6 проц. и достигло 526 ГВтч. В Литве электроэнергии потреблено на 4 проц. меньше, 232 ГВтч, в Латвии потребление снизилось на 3 проц. – до 131 ГВтч, в Эстонии – на 12 проц., до 163 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе снизился на 6 проц. и достиг 365 ГВтч. В Литве произведено на 1 проц. больше электроэнергии, чем неделей ранее – 115 ГВтч, в Латвии – на 2 проц. меньше (152 ГВтч), в Эстонии – на 21 проц. меньше (98 ГВтч).

За неделю все три страны Балтии вместе произвели 69 проц. требующейся им электроэнергии. В Литве произведено 50 проц., в Латвии – 116 проц., в Эстонии – 60 проц. требующейся стране электроэнергии.

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