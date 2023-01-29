Барбершопы переполнены: мужчины денег не жалеют и стригутся чаще, чем женщины

Представитель барбершопа Gentleman’s Empire Владислав Галандевский сказал, что мужчины относятся к этой процедуре по-разному.

"Один ходит каждые две недели, другой раз в месяц, кто-то раз в два месяца. Стрижка стоит от 35 до 50 евро. Если мужчина хочет также постричь бороду, комплекс стоит 50-60 евро", – сказал он журналистам TV3.

Посчитаем: если мужчина ходит раз в две недели и платит по 35 евро, то в год получается 840 евро.

Но если каждые две недели он стрижет и бороду, то в год выходит 1200-1440 евро.

По словам Галандевского, мужчины обычно хотят классическую стрижку, такой образ создавать проще.

"Некоторые сами дома стригут бороду, но все же иногда хотят, чтобы мы это сделали, дома так не получается", – сказал специалист.

По его словам, обычно мужчины стригутся раз в месяц.

"У нас стрижка недешевая, 35 евро, одни ходят каждые 2,5 недели, другие раз в месяц, раз в 1,5, но это уже редко. В месяц тратят скажем 40 евро, это 480 евро в год, плюс иногда какой-нибудь воск для волос покупают, а если еще и красят волосы, выходит вдвое дороже. В основном стрижки, потом идет придание формы бороде, тонирование волос или бороды, но таких мало. Женская стрижка стоит 100-200 евро, там все иначе", – сказал Галандевский.

Директор барбершопа The gentlemen Ольга Сидорова сказала, что мужчины следят за своим внешним видом.

"Стрижка – 25 евро, если с бородой – 35 евро. Если только борода – 20 евро, но таких немного, обычно это стрижка и борода", – сказала она.

По словам Сидоровой, клиенты приходят каждые три недели, но есть и такие клиенты, которые записываются на полгода вперед.

"Каждые две недели приходит немного клиентов, ведь это уже роскошь. Конечно, есть такие клиенты, которые записываются на полгода вперед, например, в среду на 11 ч., и приходят каждые две недели. Но обычно приходят раз в 3-4 недели", - сказала она.

По ее словам, мужчины в барбершопы ходят чаще, чем женщины в парикмахерскую.

"Они чаще приходят, поэтому и тратят больше, ведь женщина ходит раз в два месяца, а раз в три приходит на покраску. Мало кто красит корни раз в два месяца. А мужчины приходят раз в три недели, точно тратят больше, ведь за два месяца приходят 3 раза. Мужчины, которые следят за своим внешним видом, всегда покупают и косметические средства", – подчеркнула Сидорова