Банку Luminor предписано усовершенствовать системы превенции отмывания денег

Банк в своих процедурах должен будет определить, с какой периодичностью в различных структурных подразделениях всей группы будет даваться оценка потребности в ресурсах и будут совершенствоваться решения в сфере информационных технологий, сообщает Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

Банку Luminor также предписано повысить качество собираемых данных и улучшить систему наблюдения за платежами, а также при выделении необходимых ресурсов обеспечивать, чтобы надлежащая проверка клиентов была своевременной и высококачественной.

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Менеджер Luminor по коммуникации Индре Балтрушайтене отмечает, что банк стремится предотвратить отмывание денег и финансовые преступления, поэтому постоянно пересматривает и совершенствует свою практику превенции отмывания денег и финансирования терроризма.

"Мы согласны с принятыми во время обычной проверки выводами о необходимости совершенствования внутренних процессов в банке. Можем подтвердить, что уже многие из них мы провели в жизнь, а оставшиеся обязались закончить в соответствии с представленными надзорным ведомствам планами", – говорится в распространенном комментарии И. Балтрушайтене.

Она подчеркнула, что надзорные ведомства во время этой проверки подтвердили, что банк Luminor сохраняет консервативную модель бизнеса и невысокую степень риска.

В прошлом году надзорные ведомства Эстонии, Латвии и Литвы (Finantsinspektsioon, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала и БЛ соответственно), координируя действия через учрежденную надзорной службой Эстонии коллегию, одновременно провели инспектирование в подразделениях банка Luminor всех трех стран.

Целью этих действий было проверить, соответствуют ли системы превенции отмывания денег и финансирования терроризма, а также внутренние правила банка требованиям правовых актов.