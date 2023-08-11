11 августа 2023 г. 12:13

Банкротство производителя мебели: будет уволен 161 работник

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщается о банкротстве алитусского производителя мягкой мебели - S-Form. Компания сообщает об увольнении 161 работника.

Компания информировала об этом Службу занятости 1 августа.

По данным Реестра юридических лиц, компания S-Form объявила о банкротстве 1 июля, а с 1 августа компанию возглавил администратор Арунас Гедейкис.

Единственный акционер, учрежденной в 2004 г. компании – MA Holding, принадлежащий Альгимантасу Саткунасу и Марюсу Вайшнису (обоим принадлежит одинаковое количество акций).

В 2022 г. S-Form получила 9,6 млн. евро доходов и 187 000 евро чистой прибыли.

По данным "Содры", 10 августа в компании было 159 работников, средняя их зарплата составляла 1080,50 евро "на бумаге" (759 евро "на руки").

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