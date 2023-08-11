Банкротство производителя мебели: будет уволен 161 работник

Компания информировала об этом Службу занятости 1 августа.
По данным Реестра юридических лиц, компания S-Form объявила о банкротстве 1 июля, а с 1 августа компанию возглавил администратор Арунас Гедейкис.
Единственный акционер, учрежденной в 2004 г. компании – MA Holding, принадлежащий Альгимантасу Саткунасу и Марюсу Вайшнису (обоим принадлежит одинаковое количество акций).
В 2022 г. S-Form получила 9,6 млн. евро доходов и 187 000 евро чистой прибыли.
По данным "Содры", 10 августа в компании было 159 работников, средняя их зарплата составляла 1080,50 евро "на бумаге" (759 евро "на руки").
Оставить комментарий Читать комментарии