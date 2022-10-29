Банки в Литве готовятся к ограничению наличного расчета

По данным Литовской ассоциации банков, чтобы перемены были гармоничными, в некоторых случаях клиентам увеличат лимит внесения наличных на счета, временно в банках могут увеличить число служащих, чаще будут проводить инкассацию банкоматов.

"Если будет необходимость (...) клиенту могут увеличить лимит взноса наличных средств, если он установлен. С учетом потребности могут увеличить количество работников в отделениях банков, чаще будут проводить инкассацию банкоматов, принимающих деньги", – сказала BNS представитель ассоциации Валерия Кигуолене.

Она подчеркнула, что клиенты для которых новое регулирование важно, могут проконсультироваться с банковскими специалистами: "Каждая ситуация решается индивидуально".

Центробанк Литвы на этой неделе призвал коммерческие банки подготовиться к переменам и сделать так, чтобы все вопросы решались оперативно. Банкам рекомендовали увеличить лимит взноса наличных на счета, готовиться к обслуживанию большего числа клиентов.

Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Раса Вирвилене сказала, что нарушителей нового порядка ждут штрафы.

По заказу Medicinos bankаs компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что ограничение наличного расчета коснется каждого пятого жителя страны, а большая часть жителей сказала, что новый порядок никак не скажется на их жизни.

Вести себя как обычно намерен 41%, или 2 из 5 участника опроса. Еще 27% сказали, что не могут конкретно сказать, будут ли изменения, каждый случай будет решен в отдельности. Больше всего проблем тут видели безработные – 16% из них считали, что отложат крупные покупки или откажутся от них. Далее шли пенсионеры (13%) и малый бизнес (12%).

Парламент принял закон об ограничении наличного расчета в июне этого года. Цель закона - снижение "тени" и риска отмывания денег.

По данным Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), наличными чаще всего платят за автомобили, их ремонт, в сфере торговли металлом, в секторе малого бизнеса - торговли.