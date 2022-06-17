Финансовый директор группы Girteka Витянис Шукис заявил, что цель компании - быть среди десяти крупнейших логистических компаний Европы, предприятие постоянно обновляет свой автопарк.

Весной банк Swedbank выдал кредит на 29 млн евро связанной с группой Girteka девелоперской компании Sirin Development, развивающей в вильнюсском районе Лиепкальнис проект складов.

Girteka - крупнейшая компания в Европе с собственным автопарком, ежегодно перевозящая более 880 тыс. грузов, имеющая более 9 тыс. тягачей, работающих в Европе и скандинавских странах.