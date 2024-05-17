Банк Swedbank отказался от долгосрочных вкладов, изменилась процентная ставка

Представители Swedbank указали, что с учетом ситуации на рынке и изменением потребностей клиентов, с 9 июня обновляет предложения по вкладам.

"Мы выплачиваем 2% за месячный вклад, увеличили ставку на 3-месячные вклады. От долгосрочных вкладов мы отказались, поскольку спрос на них на рынке небольшой", – сказал Delfi представитель Swedbank Павел Ладзято.

Итак, банк увеличил ставку за месячный вклад с 0% до 2%, а за 3-месячный – с 0,25% до 3%. Между тем процентная ставка на 12-месячный вклад снизилась на 0,5% - до 3%.