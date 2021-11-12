"Представители банков Swedbankas, Citadelė и Šiaulių что пока в следующем году никаких изменений не планируют, банк Luminor указал, что эти вопросы могут обсуждаться только в начале следующего года", - сообщает портал LRT.lt.
По данным Центробанка Литвы, закон не запрещает банкам менять действующие расценки или устанавливать новые, но банк должен предупредить пользователей об этом заранее – минимум за два месяца.
По замечанию ЦБ, максимальная плата за корзину услуг банка не должна превышать 1,45 евро в месяц, а для получателей социальной помощи – не больше 0,72 евро в месяц.
В корзину входит открытие счета и присмотр за ним, э-банкинг, средство подключения к нему, перевод денег, внесение наличных на счет, выдача платежной карты, безналичный расчет и оплата услуг по интернету.
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