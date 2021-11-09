Банк SEB в следующем году повысит плату за основные услуги

Представители банков Swedbank, Citadele и Siauliu bankas указали, что в следующем году изменений на расценки не планируют, Luminor Bankas заявил, что изменение цен может быть рассмотрено только в начале следующего года, сообщил портал LRT.lt.

По сообщению Центробанка Литвы, закон не запрещает банкам изменять плату за услуги, но они должны уведомить потребителя заранее - как минимум за два месяца до изменений.

Как отметил Центробанк, максимальная цена корзины платежного счета не может превышать 1,45 евро, а для лиц, получающих социальную помощь, она не может превышать 0,72 евро в месяц.