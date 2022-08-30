Банк SEB улучшил прогноз роста ВВП Литвы на этот год до 1,5%

В опубликованном во вторник обзоре Nordic Outlook сообщается, что рост ВВП замедлится до 0,5% в 2023 году по сравнению с майским прогнозом роста в 1,8%.

По информации банка, прогнозы корректируются в связи с уровнем инфляции и ростом базовых процентных ставок.