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Литовский банк SEB снизил прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) до 3,5%. В ноябре прошлого года банк прогнозировал, что экономика Литвы в 2022 году вырастет на 3,6%.
Банк SEB снизил прогноз роста ВВП Литвы до 3,5%
© DELFI / Josvydas Elinskas

В обзоре мирового экономического развития Nordic Outlook, говорится, что рост ВВП замедлится до 3,3% в 2023 году. Банк прогнозировал такой же рост ВВП в 2023 году и в ноябре.

По данным банка, в 2021 году экономика Литвы выросла на 4,9% – столько же прогнозировалось в ноябре.

Ожидается, что в этом году экономический рост замедлится из-за снижения частного потребления и экспорта. Согласно опубликованному во вторник релизу, основные риски связаны с политической напряженностью в отношениях с Китаем и Беларусью, а также с затянувшейся высокой инфляцией.

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Прогнозируется, что частное потребление в Литве вырастет на 4% в этом году и на 3,7% в следующем году, а рост экспорта страны ожидается на уровне 4,4% и 4,3% соответственно.

Ожидается, что уровень безработицы, достигший 7% в прошлом году, снизится до 6,4% в этом году и до 6,1% в 2023. Согласно прогнозам, средняя заработная плата вырастет на 9,1% в этом году и на 7% в 2023.

SEB прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Литве в этом году составит 7,2%, а в 2023 году она должна снизиться до 1,8%. В ноябре прогнозировался рост инфляции в размере 5,4% и 2,3% соответственно.

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