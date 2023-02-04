Банк SEB с субботы повышает процентную ставку

Согласно обновленному порядку, процентная ставка по срочному вкладу в евро на срок 12 мес. составит 1,25 проц. При этом процентная ставка по срочным вкладам в евро на срок более 24 месяцев составит 1,5 проц.

По прошествии длительного времени в октябре 2022 года банк SEB возобновил начисление процентов по срочным вкладам жителей и предприятий – после того, как Европейский центральный банк принял решение о повышении базовых процентных ставок.

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С 4 февраля, с 9 часов, в банке SEB годовая процентная ставка по срочным вкладам в евро на срок 6-8 месяцев составит 0,80 проц., годовая процентная ставка по срочным вкладам в евро на срок 9-11 месяцев составит 1 проц., годовая процентная ставка по срочным вкладам в евро на срок 12-23 месяцев составит 1,25 проц.

Годовая процентная ставка по срочным вкладам в евро на срок 24-36 месяцев составит 1,5 проц.

Данные процентные ставки будут действовать для новых договоров срочного банковского вклада частных и бизнес-клиентов.

Банк SEB также повышает процентные ставки по срочным вкладам для частных клиентов-инвесторов в инвестиционного робота: в этом случае годовая процентная ставка по срочным вкладам в евро составит от 1,55 проц. до 2 проц.

Кроме того, с 4 февраля, с 9 часов, в банке SEB меняются процентные ставки и по новым договорам срочного вклада в долларах США.

С сегодняшнего дня по новым и уже действующим накопительным вкладам в евро, позволяющим в любое время вносить деньги и легко их снимать, в банке SEB начисляется годовая процентная ставка в размере 0,40 проц.