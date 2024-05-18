Банк SEB рассылает клиентам предупреждение: мошенники используют 3 схемы

1 схема. Мошенники рассылают эл. письма с требованием обновить срок действия генератора кодов
Мошенники рассылают эл. письма, выдавая себя за банк SEB;
В эл. письме сказано, что истекает срок действия генератора, указана дата, сообщается, что генератор надо обновить;
Для этого клиенты должны перейти по ссылке, прилагающейся в письме, ввести свои коды для подключения и другие данные;
Так мошенники завладевают э-банкингом клиента и не только переводят деньги на свои счета, но и меняют контактные данные, чтобы банк не мог оперативно связаться с клиентом и информировать его о мошенничестве.
Банк напоминает, что срок действия генератора кодов не ограничен. Обычно генератор служит до 7 лет, но иногда в нем может сесть батарея, тогда появится надпись Battery low.
Заказать новый генератор можно в банковском отделении или через э-банкинг.
2 схема. Мошенники берут кредиты от имени клиента
Мошенники звонят клиента, выдавая себя за работников Google;
Чаще всего "представители" говорят по-русски, но могут говорить и по-литовски;
Звонящий сообщает, что якобы заметил подозрительные подключения к профилю клиента в Google, называет устройство, которым пользуется клиент, запугивает клиента, будто от его имени пытаются взять потребительский кредит;
На устройство клиента мошенники присылают ссылку и просят через нее подключиться к эл. почте, а по телефону клиента соединяют с работником "банка", который якобы поможет защитить счет. В иных случаях мошенники просят подтвердить отзыв оформления потребительского кредита, однако на самом деле клиент подтверждает факт его оформления;
Когда клиент открывает ссылку и вводит свои данные, мошенники перенимают его профиль и переводят деньги на свои счета.
Банк поясняет, что Google не звонит жителям и не сообщает о подозрительных подключениях. Другие компании во время телефонного разговора не могут связать клиента с банком.
"Внимательно читайте, какие действия вы подтверждаете и не подтверждайте операции, которые вы не инициировали", – сказано в сообщении.
3 схема. Мошенники выманивают не только подключение к э-банкингу, но и физические банковские карты
Мошенники звонят клиенту, выдавая себя за представителей Google, Meta, SEB, других банков, полиции;
Чаще всего они говорят по-русски, но могут говорить и по-литовски;
Клиента стараются убедить, что его профиль, карта или счет небезопасны, что кто-то пытается их взломать и использовать данные;
Тогда человека соединяют якобы с полицией или банковскими служащими, которые просят предоставить подключение к банку или PIN-код карты;
Все чаще фиксируются случаи выманивания банковской карты с PIN-кодом, убедив человека, что карту надо менять – мошеннику карту передают в руки или через водителей, предоставляющих услуги подвоза, указывая адрес банка как цель поездки.
Напомним, что банк никогда не просит у клиентов личные данные подключений, PIN-коды, другую информацию, связанную с подключением.
Если приходит время замены карты, ее не надо никуда возить. Ее блокируют и заказывают новую.