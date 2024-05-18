Банк SEB рассылает клиентам предупреждение: мошенники используют 3 схемы

2 схема. Мошенники берут кредиты от имени клиента

Мошенники звонят клиента, выдавая себя за работников Google;

Чаще всего "представители" говорят по-русски, но могут говорить и по-литовски;

Звонящий сообщает, что якобы заметил подозрительные подключения к профилю клиента в Google, называет устройство, которым пользуется клиент, запугивает клиента, будто от его имени пытаются взять потребительский кредит;

На устройство клиента мошенники присылают ссылку и просят через нее подключиться к эл. почте, а по телефону клиента соединяют с работником "банка", который якобы поможет защитить счет. В иных случаях мошенники просят подтвердить отзыв оформления потребительского кредита, однако на самом деле клиент подтверждает факт его оформления;

Когда клиент открывает ссылку и вводит свои данные, мошенники перенимают его профиль и переводят деньги на свои счета.