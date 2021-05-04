Банк SEB почти на 3 пункта улучшил прогноз роста экономики Литвы

В то же время прогноз на 2022 год в обзоре экономики северных стран Nordic Outlook снижен с 4,2% в январе до 3,8% в мае.

Экономисты банка SEB заявили, что в Литве с марта растет количество новых заражений коронавирусом, однако страна является одним из лидеров в Европе по темпам вакцинации, что позволяет смотреть с оптимизмом на активность экономики с середины года.

Банк обращает внимание, что начало 2021 года для экономики Литвы было лучшим, чем ожидалось.

"Результаты первого квартала очевидно превзошли ожидания. У нас есть сильно выросший экспорт реагентов из Литвы из-за одного предприятия - Thermo Fisher Scientific Baltics. Это очевидно как из данных промышленности, так из данных экспорта", - заявил экономист SEB Тадас Повилаускас.

Он отметил, что только влияние компании Thermo Fisher Scientific Baltics на ВВП Литвы в этом году могло составить 1,5-3%. Однако экономист обращает внимание, что только по размеру ВВП нельзя говорить, что "с экономикой всё хорошо".

"Восстановление и пандемия являются многоликими - не всё хорошо в одно и то же время. Мы видим, что в январе более 130 тыс. человек были в простое, свыше 60 тыс. человек получили пособие по поиску работы. Еще много бизнесов, которые ощущают достаточно заметные ограничения, поэтому проблемы еще есть", - добавил Т. Повилаускас.

Он также заметил, что Литва - первая страна Евросоюза (ЕС), из уже объявивших данные за первый квартал, чей ВВП уже превысил уровень до пандемии. Однако представитель банка SEB подчеркнул, что безработица на уровень до пандемии должна вернуться только в 2023 году.

Будет расти не только потребление и заработные платы, но и инфляция

Потребление в ближайшее время должно быстро расти, так как растет уровень накоплений домохозяйств, считают экономисты. Прогноз улучшен с 2,6% до 3,2%.

Однако банк обращает внимание, что в первые три месяца года инфляция в Литве обогнала предварительные прогнозы, поэтому прогноз по инфляции увеличился с 2 до 2,6 процентов.

Т. Повилаускас отметил, что рост заработной платы в Литве в первом квартале также был на удивление быстрым.

"Мы полагали, что рост заработной платы в начале года будет 5-6%. Однако данные Фонда социального страхования показывают, что рост составил в первом квартале приблизительно 10%. Конечно, данные за март несколько искаженные, так как годовой прирост составил 17%, так как в марте прошлого года годовой рост был замедленным", - отметил Т. Повилаускас.

"Но это ясно показывает, что рост заработных плат замедлился не очень значительно", - добавил он.

Прогноз роста заработной платы увеличен до 7,5% в этом году и до 6,5% в 2022 году, а в январе данные прогнозы равнялись 4,5 и 6 процентам.

Департамент статистики в пятницу сообщил, что экономика Литвы в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1%, а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года - на 1,8%. Результат был выше прогнозов большинства опрошенных BNS экономистов.