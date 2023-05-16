Банк SEB: на инвестиции жители Литвы выделяют менее 100 евро в месяц

По результатам исследования, в настоящее время большинство инвестирующих жителей Литвы доверяют страхованию жизни, пенсионным фондам третьего уровня или приобретают недвижимость (НД).

"Несмотря на то, что тройка наиболее популярных инвестиционных инструментов осталась такой же, как и два года назад, однако отмечен скачок популярности инвестиционного страхования жизни, а популярность недвижимости несколько снизилась.

Меняются привычки инвесторов, расширяется выбор: если два года назад акциями владели 8 проц., то сейчас таких жителей в Литве уже 11 проц. Растет и число клиентов, выбирающих другие инвестиционные инструменты, такие как единицы инвестиционных фондов или биржевые фонды. Жители решаются попробовать новинки инвестиционного мира", – так комментирует результаты опроса член правления банка SEB, руководитель Службы розничных банковских услуг Эгле Довбишене.

По мере роста уровня жизни в Литве растет и количество тех, кто планируют начать инвестировать в ближайшие несколько лет: 14 проц. жителей указали, что собираются начать инвестировать в ближайший год, еще треть (30 проц.) говорят, что интересно попробовать.

"Жители Литвы, планирующие или желающие попробовать инвестировать, в основном смотрят на недвижимость (33 проц.), акции (28 проц.) и золото (16 проц.). Казалось бы, рост процентных ставок и снижение инфляции должны ослабить интерес к золоту, особенно если учесть, что инвестиционное золото не дает среднестатистическому человеку никакого дохода, в отличие, например, от срочных депозитов и облигаций. Однако усиление геополитической напряженности в мире из-за войны в Украине и агрессивной риторики Китая по отношению к Тайваню, а также повышенный риск экономического спада способствуют поддержанию интереса к золоту, которое считается инвестицией, обеспечивающей психологическую устойчивость", – заметила Э. Довбишене.

Обобщив инвестиционные привычки жителей Литвы по результатам исследования, банк SEB разделил их на четыре группы: серьезные – те, кто инвестирует в ценные бумаги (акции, биржевые фонды (ETF), облигации, единицы инвестиционных фондов); спокойные – те, кто инвестирует в услуги страхования (инвестиционное страхование жизни, пенсионные фонды третьего ступени), земные – вложение в материальные ценности (дополнительное недвижимое имущество (жилье, земля), помимо жилья, золото, произведения искусства); прогрессивные – инвестирование в инновации (криптовалюта, краудфандинговые платформы недвижимости, краудфандинговые платформы и P2P-кредитование).

Самая многочисленная группа – спокойные. В ней 32 проц. жителей. Земные составляют около 22 проц., серьезные – 17 проц. жителей. Самой малочисленной является прогрессивная группа (14 проц.).

Как показал опрос, жители обычно инвестируют один раз в месяц, как правило от 21 до 100 евро. Только инвесторы в материальные ценности обычно пользуются деньгами реже, чем раз в год, и выделяют более крупные суммы.

Данный опрос по заказу банка SEB проводился в марте этого года компанией Norstat LT. В опросе приняли участие 1122 жителя Литвы в возрасте от 18 до 74 лет.