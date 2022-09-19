Банк Revolut подвергся кибератаке

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Действующий в Литве английский банк Revolut 11 сентября подвергся кибератаке, в ходе которой хакеры получили доступ к 0,16% данных клиентов банка, пишет деловой портал vz.lt.
По данным Revolut, 379 клиентов в Литве проинформированы об инциденте, их средства в безопасности.
Как сообщает Revolut, считается, что хакеры получили доступ к данным с помощью фишинга, когда с использованием методов социальной инженерии были получены получены данные для входа в систему одного из сотрудников.
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