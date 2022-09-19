Банк Revolut подвергся кибератаке

По данным Revolut, 379 клиентов в Литве проинформированы об инциденте, их средства в безопасности.

Как сообщает Revolut, считается, что хакеры получили доступ к данным с помощью фишинга, когда с использованием методов социальной инженерии были получены получены данные для входа в систему одного из сотрудников.