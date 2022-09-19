aA
Действующий в Литве английский банк Revolut 11 сентября подвергся кибератаке, в ходе которой хакеры получили доступ к 0,16% данных клиентов банка, пишет деловой портал vz.lt.
Банк Revolut подвергся кибератаке
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Revolut, 379 клиентов в Литве проинформированы об инциденте, их средства в безопасности.

Как сообщает Revolut, считается, что хакеры получили доступ к данным с помощью фишинга, когда с использованием методов социальной инженерии были получены получены данные для входа в систему одного из сотрудников.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Исследование Revolut: на что жители Литвы тратили деньги в 2021 году (2)

Поездки жителей Литвы вернулись на докризисный...

Revolut Bank получил новый банковский статус

Действующий в Литве специализированный банк Revolut Bank...

Банк Revolut расширяет свою команду в Вильнюсе

Группа компаний, работающих в сфере финансовых...

TOP новостей

Литовцы готовятся к тяжелой зиме: откладывают деньги, но сбережения скоро начнут таять

Несмотря на высокую инфляцию, дальнейший рост...

Rustamas Liubajevas

Глава СОГГ Литвы: с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 18 россиян  поднят вопрос аналогичного запрета для белорусов

С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль...

Работники общественного транспорта в Вильнюсе готовятся к забастовке  гарантируют лишь половину маршрутов

Прошел год с начала судебных разбирательств между...

В Британии похоронили королеву Елизавету II

После продолжавшегося несколько дней прощания...

Вице-министр: Беларусь не разрешит возобновить обучение в литовской школе в Пелесе

Белорусские власти не разрешат возобновить обучение в...