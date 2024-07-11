Банк намерен ввести плату за рассылку смс-сообщений пенсионерам

„Напомним, что подходит окончание срока действия договоров на заказанные клиентами сообщения об изменениях на счете (поступлениях и расходах, э-счетах, неудачных операциях и др.)“, – пишет банк SEB.
Стандартная цена таких сообщений – 0,15 центов за каждое.
Заказать или отказаться от таких сообщений можно в э-банкинге, выбрав в меню „Дополнительные услуги“ > „Сообщения с помощью смс-сообщений („Papildomos paslaugos“ > „Pranešimai SMS žinutėmis“).
„Обращаем внимание на то, что клиенты, которые бесплатно хотят проверять информацию о состоянии счета, могут пользоваться мобильным приложением“, – сообщает банк SEB.