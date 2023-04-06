Банк Luminor повышает процентные ставки по срочным вкладам: за 24-месячный срок – 2,5%

Сообщается, что, несмотря на очень высокую ликвидность банка, процентные ставки повышаются с целью сбалансировать спрос и предложение клиентских средств. Кроме того, среднесрочный вклад становится надежным прибежищем для многих клиентов в условиях неопределенности на рынках.
"Банковский вклад является одним из инструментов сбережения, но в последние годы он утратил свою актуальность из-за условий нулевых процентных ставок, в которых формировались новые накопительные и инвестиционные модели. Реальность резко изменилась, и банковские клиенты вновь интересуются процентами по вкладам. Правда, пока это внимание очень осторожное, оно больше напоминает измерение температуры перед постановкой диагноза", — говорит руководитель Отдела ежедневных банковских продуктов Аушрине Минчене.
Сообщается, что данные опроса, проведенного банком в марте, подтверждают, что население по-прежнему с большой опаской относится к меняющимся условиям. Более 50 проц. опрошенных жителей Литвы не планируют срочный вклад, а тех, кто рассматривает такой вариант, больше всего интересует годичный срок – такой срок рассматривает чуть больше половины респондентов в Литве. Срок более трех лет выбрали бы 16 проц. респондентов.
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