Банк Литвы улучшил прогноз экономического роста на этот год

По данным ведомства, доходы жителей растут быстрее цен – в этом году они выросли примерно на 12,2%, а в 2024 году вырастут еще на 9,4%.

Тем временем, как указывает Центробанк, уровень цен не меняется уже полгода. Однако, частное потребление сократилось на 1,7% – до уровня 2019 г., но прогнозируется, что в 2024 г. оно увеличится на 2,4%.

Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус отмечает, что это создает неустойчивую ситуацию, когда доходы предприятий падают по мере роста издержек производства.

Такая ситуация, по его мнению, может создать проблемы для конкурентоспособности компаний.