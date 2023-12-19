Банк Литвы улучшил прогноз экономического роста на этот год

По данным ведомства, доходы жителей растут быстрее цен – в этом году они выросли примерно на 12,2%, а в 2024 году вырастут еще на 9,4%.
Тем временем, как указывает Центробанк, уровень цен не меняется уже полгода. Однако, частное потребление сократилось на 1,7% – до уровня 2019 г., но прогнозируется, что в 2024 г. оно увеличится на 2,4%.
Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус отмечает, что это создает неустойчивую ситуацию, когда доходы предприятий падают по мере роста издержек производства.
Такая ситуация, по его мнению, может создать проблемы для конкурентоспособности компаний.
"Это довольно необычная и, мягко говоря, не очень перспективная ситуация, поскольку сейчас реальные зарплаты растут быстрее, чем цены. Это означает, что затраты на рабочую силу растут более быстрыми темпами, чем доходы компаний. Поэтому производительность труда снижается. И такое давление на картине с двух сторон и одновременно может поставить под угрозу конкурентоспособность как отдельных компаний, так и всего рынка", - сказал Г. Шимкус на пресс-конференции во вторник.
Глава Центробанка также подчеркнул, что хотя напряжение, созданное высокой инфляцией, утихло и годовая инфляция в следующем году снизится до 2,5% (в 2023 году она достигла 8,8%), за ситуацией все равно нужно следить.
Он отметил, что, хотя и видна стабильная ситуация, чистая инфляция по-прежнему в три раза превышает общую инфляцию.
Литовский экспорт должен вырасти на 0,5% в 2024 году по сравнению с падением на 5,3%, наблюдавшимся в этом году.
Также Банк Литвы сообщает, что показатели крупнейшей экономической деятельности – промышленности – больше не падают, заказы больше не уменьшаются, а масштабы всего промышленного производства в августе-октябре увеличились примерно на 2,6%.
Однако Г. Шимкус считает такую позицию слабой, особенно в экспорте. В то же время он отметил, что, хотя на данный момент потребители сохраняют осторожность, в 2024 г. движущей силой экономики может стать частное потребление.
"Стартовая позиция Литвы на следующий год слабая. По текущим данным, изменение экспорта лишь незначительно поспособствует общему увеличению пирога", - считает глава Банка Литвы.
"Есть возможности и предпосылки для восстановления потребления, это подтверждается ситуацией на рынке труда, здесь вести хорошие", - добавил он.
По данным Центробанка, уровень безработицы в Литве не изменился – в 2023 г. он составляет 6,7%, в 2024 г. составит 6,5%.
Этот уровень остается выше, чем был до начала потрясений последних лет, поскольку компании не ожидают долгосрочной стагнации и стремятся сохранить существующих работников.
Ведомство прогнозирует, что инвестиции в 2023 г. росли на 8,6%, а в 2024 г. будут расти на 4%.
Этот рост обусловлен на четверть более высокими средствами из фондов Европейского союза.
Они, по словам Центробанка, увеличивают инвестиции власти и частного сектора, увеличивают объемы строительных работ.