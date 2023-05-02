Baltpool: отопительный сезон завершился с очень низкими ценами на биотопливо

По данным Baltpool, средняя цена поставки биотоплива во второй половине отопительного сезона (январь-апрель) составила 33,17 евро/МВтч, что на 33 проц. выше, чем во второй половине прошлогоднего отопительного сезона (25 евро/МВтч). Для сравнения, средняя цена предложения в Латвии в соответствующий период была выше, чем в Литве, и составляла 36,50 евро/МВтч (что на 31 проц. выше, чем в прошлом году), а в Эстонии – 24,61 евро/МВтч (на 11 проц. выше, чем в прошлом году).

Однако в конце отопительного сезона цена на биотопливо в Литве упала до 21,54 евро/МВтч, что на 15 проц. ниже, чем в конце предыдущего отопительного сезона (25,35 евро/МВтч). В Латвии за тот же период фиксировалась цена на уровне 27,78 евро/МВтч (что на 7 проц. выше, чем в прошлом году). В Эстонии в конце отопительного сезона цена составила 18,72 евро/МВтч и была даже на четверть ниже, чем за тот же период 2022 года.

По словам представителя Baltpool В. Йонутиса, такое завершение отопительного сезона стало неожиданностью.

"В начале отопительного сезона было много неопределенности, и участники рынка были под сильным влиянием эмоций. Поэтому, признаюсь, я бы не поверил, если бы кто-то заранее сказал, что в конце сезона цены на биотопливо окажутся на таком низком уровне. Снижение цен на биотопливо было вызвано совпадением различных факторов – необычайно теплой погодой, низкими ценами на природный газ и электроэнергию, а также желанием поставщиков опустошить склады биотоплива в конце сезона", – прокомментировал руководитель Отдела торговли Baltpool В. Йонутис.

Он добавил, что более высокие цены в начале сезона побудили мелких участников рынка древесины обратиться к рынку биотоплива, которым они несколько лет пренебрегали из-за дешевого белорусского топлива. Это и создало предложение сырья, которого так не хватало в начале сезона.

Во второй половине отопительного сезона поставки биотоплива в Литве составили 2,42 млн МВтч, что на 12 проц. меньше, чем за соответствующий период прошлогоднего отопительного сезона (2,75 млн МВтч).