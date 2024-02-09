Авулис о строительстве нацстадиона: Baltcap не уйдет с пустыми руками

"Думаю, они не уйдут с пустыми руками, но у нас пока нет с ними никаких договоренностей. В данный момент мы ведем переговоры, какое это соглашение должно и могло бы быть", – заявил А. Авулис телеканалу LRT в четверг вечером.
"Не думаю, что мы тут как-то хотим воспользоваться их бедой и получить какую-то выгоду. На мой взгляд, это было бы не совсем честно и достойно", – отметил он.
Как сообщалось ранее, девелоперская компания Hanner перенимает проект Национального стадиона в Вильнюсе у управляющей компании BaltCap. В многофункциональном комплексе в Шешкине должна появиться универсальная арена, пригодная как для культурных, так и для спортивных мероприятий, а сам стадион планируется увеличить на 3 тыс. мест – до 18 тыс.
В концессионном соглашении проекта в феврале должна быть согласована индексация цен.
По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, одна лишь фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. до 2022 г. выросла на 40 проц. Однако муниципалитет планирует взять на себя лишь часть этого подорожания.