Автоводителям на радость: цены на нефть, а вместе с тем и на топливо снижаются

 
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ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Цена на нефть снижается четвертую неделю подряд и в настоящее время на 20% ниже, чем были в сентябре, сообщают зарубежные СМИ.

Падение обусловлено "здоровым" уровнем предложения и ростом запасов, что нивелирует попытки лидера Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовской Аравии и России контролировать рынок.

В настоящее время цена на американскую нефть WTI колеблется в районе отметки 73 долларов, снизившись на пятую часть по сравнению с сентябрем, в то время как цена на нефть Brent в четверг упала почти на 5% и закрылась на уровне 77 евро.

Цена на нефть снижается уже четвертую неделю подряд, что является самым продолжительным снижением с мая.

Падение цены последовало за данными об увеличении запасов сырой нефти в США.

Снижению цен также способствовало ослабление напряженности после начала войны между Израилем и ХАМАС, поскольку опасения относительно расширения конфликта и перебоев с поставками нефти пока не оправдались.

Международное энергетическое агентство заявило ранее на этой неделе, что рост добычи свидетельствует о том, что мировой рынок не будет таким напряженным, как первоначально прогнозировалось. "Мы считаем, что ОПЕК обеспечит сохранение цен на нефть марки Brent в диапазоне от 80 до 100 долларов в 2024 году", - прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Цены на дизель и бензин уменьшились

В Латвии средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе снизилась на 2,1%, а бензина 95-й марки - на 1,1%, свидетельствуют данные Европейской комиссии (ЕК).

Согласно опубликованным на этой неделе данным ЕК, на неделе с 7 по 13 ноября литр 95-го бензина в Латвии стоил в среднем 1,682 евро по сравнению с 1,7 евро за литр неделей ранее и 1,701 евро за литр неделей ранее.

Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составила 1,69 евро за литр. Неделей ранее средняя цена дизельного топлива составляла 1,726 евро за литр, а неделей ранее - 1,729 евро за литр.

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