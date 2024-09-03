Автомобили белорусов „застряли“ в Клайпеде

„Их пытаются вывезти иными путями – снова грузит на суда, везти через Черное море, но в таких случаях нужны дополнительные документы, увеличиваются расходы.Это проблема для владельцев“, – сказал Шилейка.

По словам Шилейки, бывают случаи, когда эти машины пытаются грузить на суда и везти в Беларусь иными путями, однако это не только сложно сделать, но и стоит дорого.

„Возможно, это на самом деле так. Автомобили, которые хозяева не могут увезти, стоят в порту или на других стоянках в Клайпеде“, – сказал он.

С лета невозможно вывезти из Клайпедского порта находящиеся там машины из США. Об этом сообщило белорусское телевидение: если верить белорусским журналистам, речь идет о 4000 автомобилей.

Литовская таможня указала, что информацию белорусского телевидения она не комментирует.

Однако таможня напоминает, что с 3 июня при перевозке машин не старше 5 лет, необходимо предъявить декларацию производителя – документ, гарантирующий, что сделка не будет использована для обхода санкций.

„В документ продавец подтверждает, что он знает продавца и покупателя в третьей стране , и сделка не вызывает сомнений в том, что не будет нарушен действующий закон о санкциях“, – информировала таможня.

С июля в Беларусь запрещен экспорт автомобилей, в зависимости от их технических характеристик, например, мощность двигателя.

Декларация производителя требуется и для перевозки автомобилей транзитом.