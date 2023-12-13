Автобусный парк Клайпеды пополнился 13 электробусами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Клайпедское самоуправление закупило 13 электрических автобусов. С середины декабря новые электробусы заменят старые дизельные, сообщает мэрия.

По словам представителей муниципалитета, 13 низкопольных удлиненных электробусов было приобретено на средства Европейского союза. Их стоимость составила 8,047 миллиона евро (без учета НДС), из которых муниципалитет заплатил 15 %.

В то же время компания Klaipėdos paslaugos вложила еще 1,5 млн евро собственных средств в создание специальной зарядной инфраструктуры для электробусов. На территории предприятия было установлено 13 зарядных станций, где одновременно могут заряжаться 26 автобусов. Еще 5 зарядных станций построены на Клайпедском автовокзале.

Сообщается, что все автобусы с дизельным двигателем в Клайпеде будут заменены на электрические к концу 2024 года.

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