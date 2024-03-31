Австрийцы отказались от инвестиций в дворец Оскерков

 
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Oskierkų rūmų rekonstrukcijos vizualizacija / „Deifakta“
Oskierkų rūmų rekonstrukcijos vizualizacija / „Deifakta“
ФОТО: Bendrovės archyvas

Компания Deifakta, которой управляет австрийская Clairvaux management, отказалась от участия в реконструкции дворца Оскерков в Вильнюсе (планировалось построить многоквартирный дом площадью 6500 кв. м, пишет портал Verslo žinios.

Консультант Deifaktа Лаймутис Пинкявичюс сказал, что австрийцы отказались инвестировать в этот проект и указали, что он должен искать другого покупателя. Сейчас ищут инвесторов, которые взялись бы за выполнение проекта или согласились довести его до конца.

"Переговоры ведутся с несколькими инвесторами. И сегодня у меня встреча, и завтра. Сейчас я ничем другим не занимаюсь, только веду переговоры. На зарубежных инвесторов я уже не ориентируюсь, я со многими общался, но из-за геополитической ситуации в Литве наталкивался на стену", – сказал Пинкявичюс.

Инспекция по строительству установила, что на территории бывшего дворца Оскерков в Вильнюсе велись нелегальные работы. Штраф, плата за легализацию строительства и инфраструктуру составил почти 100 000 евро.

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