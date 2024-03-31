Австрийцы отказались от инвестиций в дворец Оскерков

Консультант Deifaktа Лаймутис Пинкявичюс сказал, что австрийцы отказались инвестировать в этот проект и указали, что он должен искать другого покупателя. Сейчас ищут инвесторов, которые взялись бы за выполнение проекта или согласились довести его до конца.

"Переговоры ведутся с несколькими инвесторами. И сегодня у меня встреча, и завтра. Сейчас я ничем другим не занимаюсь, только веду переговоры. На зарубежных инвесторов я уже не ориентируюсь, я со многими общался, но из-за геополитической ситуации в Литве наталкивался на стену", – сказал Пинкявичюс.