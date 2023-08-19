Авиакомпания Wizz Air ищет новых работников в Вильнюсе

Отбор будет проводиться в Вильнюсе, в гостинице Best Western Vilnius Hotel, на проспекте Конституциёс, 14, 24 августа, 6 сентября и 20 сентября с 9.00 ч. Всех, кого интересует эта работа, приглашают регистрироваться на сайте компании.
В компании Wizz Air работает больше 8000 человек 96 национальностей.
Компания Wizz Air предлагает своим работникам разные бонусы - скидки на билеты, бесплатные курсы, униформы, стипендии. Кроме того, программа компании "От члена команды до пилота" дает возможность карьерного роста и получение специальности пилота.
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