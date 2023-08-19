Авиакомпания Wizz Air ищет новых работников в Вильнюсе

Отбор будет проводиться в Вильнюсе, в гостинице Best Western Vilnius Hotel, на проспекте Конституциёс, 14, 24 августа, 6 сентября и 20 сентября с 9.00 ч. Всех, кого интересует эта работа, приглашают регистрироваться на сайте компании.