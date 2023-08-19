19 августа 2023 г. 10:23

Авиакомпания Wizz Air ищет новых работников в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius
Wizz Air сообщает о наборе стюардов на вильнюсской базе компании, пишет madeinvilnius.lt.

Отбор будет проводиться в Вильнюсе, в гостинице Best Western Vilnius Hotel, на проспекте Конституциёс, 14, 24 августа, 6 сентября и 20 сентября с 9.00 ч. Всех, кого интересует эта работа, приглашают регистрироваться на сайте компании.

В компании Wizz Air работает больше 8000 человек 96 национальностей.

Компания Wizz Air предлагает своим работникам разные бонусы - скидки на билеты, бесплатные курсы, униформы, стипендии. Кроме того, программа компании "От члена команды до пилота" дает возможность карьерного роста и получение специальности пилота.

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