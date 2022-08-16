Авиакомпания Turkish Airlines с октября увеличит число рейсов по маршруту Вильнюс-Стамбул

Глава авиакомпании Turkish Airlines Lithuania Динчер Эроглу заявил, что решение было вызвано увеличивающимся потоком пассажиров, что связано с оживлением этой отрасли после пандемии коронавируса.

Авиакомпания Turkish Airlines располагает 386 самолетами, которые летают на более 330 направлениях в Турции, Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.