Авиакомпания Ryanair запланировала 6 новых маршрутов из Литвы

Из Вильнюса можно будет улететь в Бирмингем в Соединенном Королевстве и Эйндховен в Нидерландах. Полеты в последний город будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а в Бирмингем – по вторникам и субботам.
Из Каунасского аэропорта с 31 октября должны стартовать полеты в испанскую столицу Мадрид, которые будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, с 1 ноября – в город Ольборг в Дании и Гетерборг в Швеции. Эти полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.
Со 2 ноября прямым рейсом из Каунаса можно будет улететь в столицу Венгрии Будапешт. Полеты в этот город будут осуществляться по вторникам и субботам.
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