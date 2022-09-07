Авиакомпания Ryanair отменяет пять рейсов из Вильнюса

Рейсы в Афины и Корфу должны вернуться в следующем летнем сезоне, а три других направления вряд ли вернутся, так как не являются сезонными.

Кроме того, в зимний сезон самолеты Ryanair реже будут летать из Вильнюса в некоторых направлениях.

В Берлин не 4, а 2 раза в неделю.

В Биллунн не 3, а 3 раза в неделю.

В Дублин не 6, а 4 раза в неделю.

В Лутон (Лондон) не 7, а 5 раз в неделю.

В аэропорт Бергамо (Милан) не 6, а 5 раз в неделю.

В Вену не 4, а 2 раза в неделю.

Но есть и хорошие новости, зимой самолеты Ryanair чаще будут летать в в Рим и Париж, а с 1 декабря в Турин (Италия).

На прошлой неделе сообщалось, что AirBaltic отменяет немало рейсов из Вильнюса. С сентября самолеты этой авиакомпании не будут летать в Осло, Гатвик (Лондон), Дублин и Гамбург, а с ноября - в Берлин, Дублин, Киев и Осло.

Компания Wizz Air зимой отменяет полеты в Сплит (Хорватия), Ниццу (Франция), в Санторини, Закинтос и Афины (Греция). С 16 сентября самолеты этой авиакомпании не будут летать в Биллунн (Дания), а с 17 сентября – в Стокгольм (Скавста).