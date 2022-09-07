Авиакомпания Ryanair отменяет пять рейсов из Вильнюса

Рейсы в Афины и Корфу должны вернуться в следующем летнем сезоне, а три других направления вряд ли вернутся, так как не являются сезонными.
Кроме того, в зимний сезон самолеты Ryanair реже будут летать из Вильнюса в некоторых направлениях.
В Берлин не 4, а 2 раза в неделю.
В Биллунн не 3, а 3 раза в неделю.
В Дублин не 6, а 4 раза в неделю.
В Лутон (Лондон) не 7, а 5 раз в неделю.
В аэропорт Бергамо (Милан) не 6, а 5 раз в неделю.
В Вену не 4, а 2 раза в неделю.
Но есть и хорошие новости, зимой самолеты Ryanair чаще будут летать в в Рим и Париж, а с 1 декабря в Турин (Италия).
На прошлой неделе сообщалось, что AirBaltic отменяет немало рейсов из Вильнюса. С сентября самолеты этой авиакомпании не будут летать в Осло, Гатвик (Лондон), Дублин и Гамбург, а с ноября - в Берлин, Дублин, Киев и Осло.
Компания Wizz Air зимой отменяет полеты в Сплит (Хорватия), Ниццу (Франция), в Санторини, Закинтос и Афины (Греция). С 16 сентября самолеты этой авиакомпании не будут летать в Биллунн (Дания), а с 17 сентября – в Стокгольм (Скавста).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение правящим: если не будет плана по обузданию кризиса, протесты придут и в Литву
Российская энергетическая война с Европой...
Эфир Delfi: Юлия Латынина о зверствах по приказу, и вопрос экономисту - заморозит ли зима инфляцию?
В выпуске за среду — фрагмент интервью Юлии Латыниной...
Правительство: предлагается продлить льготы на центральное отопление, расширить круг получателей компенсаций
В среду правительство Литвы рассмотрело конкретные...
На следующей неделе будет принято решение по вопросу названия Русского драмтеатра Литвы
Министр культуры Симонас Кайрис сказал, что на...
Премьер-министр Литвы: неужели кто-то верит в технические проблемы "Северного потока"? "Германия не должна поддаваться на шантаж России"
Балтийские государства обратились к Германии с...