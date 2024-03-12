Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Представитель Литовских аэропортов Марюс Зеленюс сказал, что отозваны 4 рейса: два из Вильнюса во Франкфурт (в 6.35 и 15.10 ч.) и два из Франкфурта в Вильнюс (время прибытия 14.30 и 23.45 ч.).

О том, что будет с рейсами в другие дни, информации пока нет.

Напомним, что 9 марта немецкий профсоюз UFO сообщил, что работники Lufthansа на этой неделе проведут двухдневную забастовку во Франкфурте и Мюнхене.