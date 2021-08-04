Авиакомпания Air Baltic возобновила полеты из Вильнюса в Таллин

Сейчас они выполняются дважды в неделю, сообщила компания.

Air Baltic по-прежнему предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Дублин, Дубровник, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж и Таллин, а также сообщение через Ригу.