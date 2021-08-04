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Латвийская авиакомпания Air Baltic на этой неделе возобновила прямые рейсы из Вильнюса в Таллин.
Авиакомпания Air Baltic возобновила полеты из Вильнюса в Таллин
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сейчас они выполняются дважды в неделю, сообщила компания.

Air Baltic по-прежнему предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Дублин, Дубровник, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж и Таллин, а также сообщение через Ригу.

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