Авиакомпании временно отменяют рейсы из Литвы

Временно не будут летать самолеты в Тель-Авив, Львов, Бирмингем и другие города Европы, из Паланги самолеты не будут летать в Лондон.

Авиакомпании указали, что большая часть авиарейсов отменяется на 1-2 месяца.

"Авиарейсы отменяют временно, их планируют возобновить с февраля", – сказал представитель Литовского аэропорта Ауримас Стиклюнас.

"Причина отказа от рейсов - введение более жестких ограничений или низкий спрос", – прибавил он.

По словам Стиклюнаса, несмотря на появление штамма "омикрон", количество пассажиров значительно не сократилось.

"В общей сложности количество пассажиров критически не снизилось. Это всего 10% потока. Если оценивать все обстоятельства, снижение числа пассажиров невелико", – сказал представитель компании.