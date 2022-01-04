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Часть авиакомпаний отзывает некоторые авиарейсы, сообщает LRT.
Авиакомпании временно отменяют рейсы из Литвы
© Orijus Gasanovas

Временно не будут летать самолеты в Тель-Авив, Львов, Бирмингем и другие города Европы, из Паланги самолеты не будут летать в Лондон.

Авиакомпании указали, что большая часть авиарейсов отменяется на 1-2 месяца.

"Авиарейсы отменяют временно, их планируют возобновить с февраля", – сказал представитель Литовского аэропорта Ауримас Стиклюнас.

"Причина отказа от рейсов - введение более жестких ограничений или низкий спрос", – прибавил он.

По словам Стиклюнаса, несмотря на появление штамма "омикрон", количество пассажиров значительно не сократилось.

"В общей сложности количество пассажиров критически не снизилось. Это всего 10% потока. Если оценивать все обстоятельства, снижение числа пассажиров невелико", – сказал представитель компании.

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