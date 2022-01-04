Авиакомпании временно отменяют рейсы из Литвы

Временно не будут летать самолеты в Тель-Авив, Львов, Бирмингем и другие города Европы, из Паланги самолеты не будут летать в Лондон.
Авиакомпании указали, что большая часть авиарейсов отменяется на 1-2 месяца.
"Авиарейсы отменяют временно, их планируют возобновить с февраля", – сказал представитель Литовского аэропорта Ауримас Стиклюнас.
"Причина отказа от рейсов - введение более жестких ограничений или низкий спрос", – прибавил он.
По словам Стиклюнаса, несмотря на появление штамма "омикрон", количество пассажиров значительно не сократилось.
"В общей сложности количество пассажиров критически не снизилось. Это всего 10% потока. Если оценивать все обстоятельства, снижение числа пассажиров невелико", – сказал представитель компании.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эпидемиолог: на этой неделе количество заболевших коронавирусом вырастет (1)
Эпидемиолог Национального центра общественного...
Визит Лукашенко к Минотавру и "коридор" Валерия Цепкало: "Мы создавали класс людей, который во многом двигал революцию 2020 года" (2)
Валерий Цепкало - политик, дипломат, директор...
Коронавирус в Литве: 2278 новых случаев и 18 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2278 новых...
Работающий в больнице сириец: мигрантов в Беларуси закрывают в клетки на них спускают собак (4)
Сириец Майдас, который окончил в Литве медицину и...
Исторический момент: в Вильнюсе начался снос конструкций Национального стадиона работы обойдутся в 300 000 евро (13)
4 января в Вильнюсе начался снос конструкций...