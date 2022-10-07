Avia Solutions Group в Абу-Даби будет обслуживать самолеты Wizz Air

В аэропорту Абу-Даби FL Technics, дочерняя компания Avia Solutions Group, будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт самолетов венгерской авиакомпании Wizz Air, говорится в сообщении группы.
Генеральный директор Avia Solutions Group Йонас Янукенас отметил, что Wizz Air запускает новые маршруты путешествий на Ближнем Востоке, а FL Technics открыла специальную станцию обслуживания.
Новая линия технического обслуживания будет обслуживать парк самолетов Airbus A320 и рейсы из международного аэропорта Абу-Даби и в него.
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