Avia Solutions Group в Абу-Даби будет обслуживать самолеты Wizz Air

В аэропорту Абу-Даби FL Technics, дочерняя компания Avia Solutions Group, будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт самолетов венгерской авиакомпании Wizz Air, говорится в сообщении группы.

Генеральный директор Avia Solutions Group Йонас Янукенас отметил, что Wizz Air запускает новые маршруты путешествий на Ближнем Востоке, а FL Technics открыла специальную станцию ​​обслуживания.

Новая линия технического обслуживания будет обслуживать парк самолетов Airbus A320 и рейсы из международного аэропорта Абу-Даби и в него.