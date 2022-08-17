Офис откроется 25 августа, в нем разместится и будет развивать деятельность дочерняя компания Avia Solutions Group в Соединенном Королевстве Chapman Freeborn, которая специализируется на чартерном бизнесе и корпоративном лизинге пассажирских и грузовых самолетов, сообщила Avia Solutions Group.
По словам руководителя Avia Solutions Group Йонаса Янукенаса, в настоящее время в США, а также в Северной и Южной Америке наблюдается не только растущий спрос на коммерческие прямые пассажирские рейсы, но и растущая потребность в коммерческой и грузовой авиации.
"Мы уже сейчас ожидаем, что общая прибыль по итогам фискального года составит порядка 17 млн долларов США вместо ранее прогнозируемых 10 млн. долларов США", - сказал Янукенас.
В настоящее время у Avia Solutions Group три офиса в США - один в Калифорнии и два во Флориде.
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